Biden si Putin vor discuta la intalnirea de la Geneva despre deturnarea avionului Ryanair de catre Belarus

Psaki a spus ca Biden intentioneaza sa discute in timpul intalnirii si despre situatia din Ucraina Congresmenii republicani l-au criticat pe Biden pentru ca a convenit sa se intalneasca cu liderul rus in pofida comportamentului provocator al acestuia in regiune.Psaki a spus ca criticile sunt gresite.Presedintele Statelor Unite nu se teme sa se opuna adversarilor nostri si sa foloseasca un moment de diplomatie personala pentru vorbi despre domeniile fata de care are ingrijorari, a cauta zone de oportunitate si a lucra impreuna in domenii in care avem un acord reciproc", a spus Psaki. Casa Alba a anuntat marti ca presedintele american Joe Biden urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin la 16 iunie, in Elvetia.Acest prim tete-a-tete al celor doi lideri de la instalarea lui Joe Biden la putere intervine intr-o atmosfera de tensiuni puternice intre Washington si Moscova , pe fondul unui schimb de sanctiuni si acuzatii.Summitul urmeaza sa aiba loc dupa reuniuni occidentale ale liderilor G7 si NATO , care urmeaza sa afiseze un front comun impotriva Moscovei.