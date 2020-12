Discutiile intre Boris Johnson si Ursula von der Leyen despre Brexit si COVID-19 continua

Cei doi au evocat, de asemenea, situatia panemiei covid-19, potrivit sursei citate, in contextul in care Regatul Unit se confrunta cu raspandirea unei noi variante a noului coronavirus SARS-CoV-2, care a antrenat o suspendare a legaturilor regatului cu numeroase tari.UE incearca marti sa-si armonizeze, intr-o reuniune a ambasadorilor Celor 27, masurile impuse de statele membre cu scopul de a izola Regatul Unit.Obiectul acestei armonizari este autorizarea cetatenilor statelor membre UE care se afla in prezent in Regatul Unit, a britanicilor cu resdinta in state membre UE si a soferilor camioanelor blocate in Regatul Unit sa revina in UE - cu conditia sa efectueze un test PCR care sa fie negativ cu covid-19, potrivit unui diplomat european.Comisia Europeana (CE) urmeaza sa prezinte o recomandare in acest sens, iar statele membre UE urmeaza sa se pronunte cu privire la aceste "intoarceri tintite" in cadrul acestei reuniuni.Regatul Unit - amenintat de penurii - depunea marti eforturi sa iasa din aceasta criza, mai ales cu Franta, in vederea unei reluari a traficului de marfuri peste Canaul Manecii.Negocierile in vederea unui acord comercial post-Brexit sunt in continuare blocate in dosarul sensibil al pescuitului - cu mai putin de zece zile inaintea rupturi defintive intre Londra si UE.Impasul in negocieri, care face sa planeze din nou amenintarea unui "no deal", urmeaza, de asemenea, sa fie evocat in cadrul reuniunii ambasadorilor Celor 27 de catre negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier.Barnier urmeaza sa prezinte situatia negocierilor si in Parlamentul European (PE), care urmareste indeaproape dosarul Brexitului.Un eventual acord este necesar sa fie ratificat de catre PE pentru a intra in vigoare la 1 ianuarie, insa eurodeputatii considera ca este, de-acum, prea tarziu.Boris Johnson a reiterat luni seara ca un "no deal" "ar fi mai satisfacator pentru Regatul Unit".Citeste si: Ministrul Muncii: Alocatiile pentru copii vor creste cu 20% la inceputul anului 2021 si tot cu 20% la jumatatea anului viitor