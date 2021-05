Disneyland Paris se redeschide. Data anuntata de parcul de distractii

"Ne face placere sa anuntam ca Disneyland Paris se va redeschide incepand din 17 iunie 2021 cu Disneyland Parks si Walt Disney Studios, Disney's Newport Bay Club si Disney Village", au indicat intr-un comunicat reprezentantii parcul situat in Marne-la-Vallee, o localitate situata in apropiere de Paris."Redeschiderea noastra va fi insotita de masuri de sanatate si de siguranta adecvate", precizeaza comunicatul publicat pe site-ul parcului de distractii, care nu ofera insa detalii cu privire la capacitatea la care va functiona Disneyland Paris. Masurile noastre continua sa reflecte recomandarile autoritatilor franceze, demonstrand capacitatea noastra de a imbunatati experienta vizitatorilor, oferind in acelasi timp un mediu sigur tuturor. Deoarece autoritatile franceze recomanda purtarea unei masti adecvate in toate spatiile publice, Disneyland Paris le solicita tuturor vizitatorilor incepand cu varsta de sase ani sa poarte o masca sanitara", se specifica in comunicat.Parcul de distractii - care are aproximativ 17.000 de angajati - nu mai comunica numarul de vizitatori din 2015, an in care a fost vizitat de 14,8 milioane de persoane."Conditiile de rezervare actuale permit o mare flexibilitate pentru sejururile si biletele datate", subliniaza Disneyland Paris. Dupa ce si-a incetat activitatea intre 13 martie si 15 iulie 2020, Disneyland Paris a fost din nou inchis, incepand din 30 octombrie. Parcul de distractii si-a amanat deja de mai multe ori redeschiderea, programata initial pentru 13 februarie, apoi pentru 2 aprilie, din cauza restrictiilor sanitare din Franta.In Statele Unite , parcul tematic Disneyland din Anaheim, la sud de Los Angeles, s-a redeschis la sfarsitul lunii aprilie, insa functioneaza la 25% din capacitatea sa obisnuita de primire.