Dispozitivele electronice pentru alungarea rechinilor, eficiente pentru evitarea atacurilor

Biologii marini au studiat atacurile comise de rechini in apele Australiei pe parcursul ultimilor 120 de ani. Folosind aceasta baza de date, ei au incercat sa estimeze numarul atacurilor cauzatoare de rani care ar putea fi evitate daca practicantii de surfing, inotatorii si alte categorii de persoane care se scalda in mare ar purta dispozitive anti-rechini, afirma autorii acestui studiu publicat in jurnalul Royal Society Open Science. Cercetatorii au ajuns in acest fel la un numar de 1.063 de persoane care ar putea fi astfel salvate pana in 2066.CITESTE SI: " target="_blank">Descoperire uluitoare in burta unui rechin capturat in Indonezia . Pescarilor nu le-a venit sa creada ce-au vazutDesi atacurile rechinilor raman evenimente exceptionale, ele au fost uneori deosebit de numeroase - 22 in anul 2020 in Australia , unde au facut sapte victime, au anuntat recent reprezentantii Taronga Conservation Society.Australia, o insula-continent, este tara care a inregistrat cele mai multe atacuri anul trecut, conform datelor furnizate de programul mondial de cercetari asupra rechinilor, desfasurat de Muzeul de Istorie Naturala din Florida.In urma tuturor atacurilor comise de rechini, circa 15% dintre victime mor. De obicei, putin mai mult de jumatate dintre atacuri se produc in Statele Unite. Celelalte zone cu prevalenta ridicata a acestor incidente sunt tarmurile Australiei, Africii de Sud, Braziliei si insulei franceze Reunion.Reducerea atacurilor ar permite astfel scaderea presiunii pe populatiile de rechini, intrucat anumite specii sunt amenintate de activitatile umane. Marele rechin alb a fost inclus in categoria speciilor vulnerabile de pe lista rosie intocmita de Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN)."Desi un numar mai putin important de persoane au avut parte de incidente negative cu rechini, motivele pentru a justifica uciderea rechinilor 'problematici', fie ca este vorba despre vanatoare, fie prin plase de pescuit si balize aliniate pentru a-i prinde in capcana, ar putea sa se diminueze", a declarat Corey Bradshaw, profesor la Universitatea Flinders din Adelaide.