Disputa intre Washington si Moscova pe Twitter dupa arestarea la Moscova a unui fost jurnalist

"Uitandu-ne la jurnalistii rusi arestati unii dupa altii, incepe sa semene a campanie concertata impotriva libertatii presei", a scris marti pe Twitter o purtatoare de cuvant a Ambasadei Statelor Unite in Rusia, Rebecca Ross."Vedeti-va de treburile voastre", a reactionat tot pe Twitter, Ministerul rus de Externe.Acest schimb de replici intervine dupa ce un tribunal de la Moscova l-a plasat in detentie provizorie, marti, pe o perioada de doua luni, pe Ivan Safronov, un fost jurnalist respectat, specializat in probleme de Aparare si spatiale.Safronov a devenit in urma cu doua luni consilierul directorului agentiei spatiale ruse Roskosmos Dmitri Rogozin Arestat in baza acuzatiei de "tradare", Safronov, in varsta de 30 de ani, este suspectat de serviciile ruse de securitate FSB de faptul ca a cooperat cu serviciile speciale din Cehia din 2012, potrivit unuia dintre avocatii sai, Evgheni Smirnov.Anchetatori FSB apreciaza ca serviciile speciale cehe actioneaza in contul Statelor Unite, a declarat avocatul pentru AFP.Considerat unul dintre cei mai buni jurnalisti din tara in probleme militare si spatiale, Ivan Safronov, a lucrat pentru doua ziare ruse de referinta, Vedomosti si Kommersant. El a publicat articole stanjenitoare pentru armata rusa in ultimii ani.Arestarea lui Safronov a fost denuntata de catre fosti colegi, care considera ca este vorba despre o razbunare pentru aceste articole.De 20 de ani, exista numeroase acuzatii cu privire la incalcarea libertatii presei de catre Rusia.O jurnalista rusa a fost condamnata luni la o amenda dura, dupa ce a fost gasita vinovata de "justificarea terorismului", in urma publicarii unei cronici despre un atentat sinucigas anarhist care a vizat FSB.