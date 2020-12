Dispute intre mostenitorii imperiului cristalelor. Dezbinata "familie" Swarovski, destabilizata de concurenta chineza

Concurenta asiatica

Seturi de manichiura si huse de telefon

Elicoptere si vacante in destinatii exotice

Sediul istoric al companiei Swarovski, situat in Wattens, un oras de la poalele Alpilor austrieci, expune cristale care au contribuit considerabil la renumele sau si care au decorat de-a lungul anilor tinute vestimentare purtate de Marilyn Monroe si Beyonce si mai multe rochii create de casa Dior.Dar, in spatele acestei imagini spectaculoase, Swarovski, una dintre ultimele companii familiale ramase inca in activitate in industria produselor de lux, este profund dezbinata in ceea ce priveste strategia de urmat pentru a reda stralucirea acestui veritabil imperiu din regiunea Tirol, destabilizat de concurenta chineza si de pandemia de COVID-19.Trebuie oare compania sa renunte la piata bijuteriilor destinate publicului larg pentru a se concentra exclusiv pe produse de lux, care aduc marje comerciale uriase, sa renunte la ideea cotarii la bursa si sa se deschida pentru capitalul strain?In fata acestui plan al CEO-ului Robert Buchbauer, o parte a familiei sale protesteaza si incearca sa il indeparteze de la conducere pe directorul companiei, acuzat de un verisor indepartat, Paul Swarovski, ca "indreapta vaporul spre recife".In universul spectaculos al producatorilor de bijuterii, rufele se spala de obicei in familie. Compania Swarovski, considerata o institutie venerabila, creata in urma cu 125 de ani la Wattens, nu a afisat niciodata in istoria sa o neintelegere atat de publica.Insa panica pare sa se instaleze in randul mostenitorilor lui Daniel Swarovski, care a creat o masina ce transforma sticla intr-un inlocuitor de diamante, care straluceste puternic si este produs cu cheltuieli mai mici.Pandemia de coronavirus, aflata la originea inchiderii temporare a unui foarte mare numar de magazine din lumea intreaga, a accelerat periculos un declin observat de mai multa vreme.Veniturile sunt asteptate sa scada cu 30% in 2020, la 1,9 miliarde de euro pentru Swarovski Crystal Business, divizia principala a grupului Swarovski, al carui logo celebru contine imaginea unei lebede.Pe langa criza sanitara, compania austriaca se confrunta cu concurenta asiatica, reprezentata de firme care sunt capabile sa furnizeze un produs similar in ochii marelui public si la doar 1% din preturile practicate de Swarovski.Amintirea trecutului glorios al casei austriece nu mai este suficienta pentru a ii convinge pe cumparatorii din Statele Unite si din Asia."Trebuie sa ne reinventam si sa reorganizam toata activitatea noastra", a declarat Robert Buchbauer, intr-un interviu acordat pentru AFP la sediul companiei, ramas complet gol in aceasta perioada, dar care, in vremuri obisnuite, primeste de obicei 650.000 de turisti pe an intr-un spatiu special de vizitare.CEO-ul firmei austriece vrea sa opreasca productia pentru seturile de manichiura si huse de telefoane mobile decorate cu cristale, care, desi au contribuit cu siguranta la popularizarea marcii, nu isi mai gasesc in prezent locul in gama de produse ale companiei.Robert Buchbauer doreste sa se concentreze mai degraba pe productia de cristale mai colorate si sofisticate, care ar putea fi vandute la preturi mai mari.El a prevazut si o redimensionare severa a personalului: compania austriaca, prezenta in 170 de tari si cu 29.000 de angajati in Austria, India Thailanda , Vietnam, Serbia si Statele Unite, va concedia 6.000 de salariati si va inchide definitiv 750 dintre cele 3.000 de magazine ale sale.Numai la Wattens, circa 1.200 de angajati au fost deja concediati, iar 600 de posturi suplimentare sunt amenintate in 2021, un aspect ce era de neconceput in urma cu doar cativa ani intr-o tara obisnuita cu angajarea completa a fortei de munca.Robert Buchbauer insista pe ideea ca "nu exista alta solutie pentru a intra intr-o noua era", insa toate aceste disponibilizari operate de principalul angajator din regiune au starnit multe nemultumiri."Atmosfera e tensionata, starea de spirit e una proasta", a deplans Selina Staerz, delegat sindical, intre doua sedinte organizate pentru a remonta moralul angajatilor debusolati.Fotografiile publicate pe internet care prezinta vacantele in destinatii exotice ale mostenitorilor companiei sau sosirile lor cu elicopterul la sedintele de lucru ale firmei nu fac decat sa sporeasca frustrarile si lipsa de incredere in randul angajatilor.80% dintre actionari, membri ai familiei austriece, dispersati in toate colturile lumii, au sustinut, cu ocazia adunarii generale din luna octombrie, solutia drastica impusa de CEO-ul companiei.Exista insa si mai multe voci discordante, care, reunite in jurul lui Paul Swarovski, au facut recurs in instanta pentru a contra aceasta strategie, considerand ca dispun de un drept de veto.Indiferent de ce va urma, spune Selina Staerz, salariatii si-au pierdut increderea intr-un angajator laudat in trecut pentru avantajele oferite, care mergeau de la asigurarea unei locuinte de serviciu si pana la amenajarea in cladirile firmei a unor spatii de joaca pentru copiii angajatilor.Multi dintre angajati "nu cred" ca grupul Swarovski va reusi in tentativa sa de a trece la o gama de produse superioare. "Cei foarte bogati nu au nevoie de cristale Swarovski. Ei pot sa isi cumpere diamante", a adaugat Selina Staerz.