Distrugatorul american dotat cu rachete ghidate, in valoare de 4 miliarde de dolari, testat in furtuna de gradul 6

Potrivit celor de la Business Insider, care citeaza US Navy, distrugatorul american s-a confruntat cu o furtuna de gradul 6 pe scala Douglas, relateaza defenseromania.ro.Testele au inceput initial in 2019, cand USS Zumwalt a navigat initiat pe furtuni de gradul 3, 4 si 5 pe scala Douglas, deci cu valuri de pana in 4 metri.Testarea distrugatorului pe o furtuna de gradul 6 pe scala Douglas a avut loc pe data de 25 octombrie 2020, informatia fiind publicata recent. Aceasta ultima etapa incheie programul de testare, iar distrugatorul USS Zumwalt a trecut proba dificila cu brio. Sursa citata precizeaza ca nava nu a intampinat nicio miscare nesigura in afara limitelor acceptate in timpul puternicei furtuni.Business Insider aminteste ca inainte ca distrugatorul stealth sa inceapa testele au existat suspiciuni cu privire la stabilitatea navei. Mai mult, unele voci isi exprimau ingrijorarea ca in anumite conditii nava s-ar putea chiar rasturna. Se pare ca nu a fost cazul.USS Zumwalt a intrat in serviciul US Navy la finalul lunii aprilie 2020. Distrugatorul e dotat cu tehnologie stealth prin obtinerea unei amprente reduse de radiolocatie.Distrugatorul cu rachete ghidate USS Zumwalt este mai lung cu 30 de metri si cu 4 metri mai lat decat distrugatorul din clasa Arleigh Burke. USS Zumwalt are astfel 185 de metri oferind spatiul necesar pentru a executa o gama mai larga de misiuni de suprafata, submarin si aviatie.Costul distrugatorului este imens, fiind estimat intre 3.5 si 4 miliarde de dolari.