Scadere dramatica a numarului de cazuri de COVID-19 in Israel. Doar 38 de noi imbolnaviri in 24 de ore

Cele 38 de cazuri au fost confirmate in urma efectuarii a 8.752 de teste. Acest numar al noilor cazuri arata continuarea tendintei descendente a pandemiei in aceasta tara care este aproape sa obtina prin vaccinare imunitatea colectiva si continua relaxarea restrictiilor antiepidemice.Din populatia sa de circa noua milioane, peste cinci milioane de persoane au fost vaccinate cu ambele doze de vaccin anti-COVID-19.De o saptamana israelienii nu mai sunt obligati sa poarte masca in spatiile deschise, iar atmosfera de pe strazi aminteste in mare masura de cea de dinaintea pandemiei.Israelul mai are in prezent putin peste 1.800 de cazuri de COVID-19 active si numai 153 de pacienti sunt internati in stare grava.