Rezerva Federala a SUA a lasat dobanzile aproape de zero si a promis ca acestea vor ramane asa ani de zile

Fed a anuntat acesta schimbaare de politica monetara luna trecuta, obiectivul fiind compensarea anilor cu inflatie scazuta si sustinerea economiei sa creeze locuri de munca o perioada cat mai lunga posibil. Doi membri ai consiliului de politica monetara au fost nemultumiti, unul ca politica nu merge suficient de departe, iar altul ca a mers prea departe.Fed a mai anuntat intr-un comunicat ca a inceput tranzitia politicii de la stabilizarea pietelor financiare la stimularea economiei.Banca centrala va continua achizitiile actuale de obligatiuni guvernamentale cel putin la nivelul actual de 120 de miliarde de dolari pe luna, dar a descris obiectivul ca facand parte din asigurarea unor conditii financiare flexibile in viitor.Noul coronavirus "provoaca greutati umane si economice extraordinare. Rezerva Federala este hotarata sa utilizeze toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a sustine economia Statelor Unite in aceasta perioada dificila", arata comunicatul institutiei.Noile previziuni economice publicate impreuna cu comunicatul arata ca dobanzile vor ramane neschimbate cel putin pana in 2023 si ca inflatia nu va depasi 2% in aceasta perioada.Reprezentantii Fed anticipeaza ca economia americana se va contracta cu 3,7% in acrst an, cu mult sub scaderea de 6,5% prognozata in iunie. Rata somajului, care in august a atins 8,4%, ar urma sa scada la 7,6% la sfarsitul acestui an.