Doctorul Anthony Fauci, nemultumit dupa ce este folosit fara acordul sau intr-un clip de campanie al lui Trump: "Declaratiile au fost scoase din context"

Zilnic. Atunci, nu-mi pot imagina ca, in orice cirscumstante, oricine altcineva sa fi facut mai mult", a declarat dr. Fauci Fox News.



"Declaratiile care imi sunt atribuite fara permisiunea mea de catre echipa de campanie a Partidului Republican au fost scoase din context, dintr-un comentariu pe care l-am facut acum mai multe luni cu privire la eforturile autoritatilor sanitare federale", subliniaza medicul imunolog in replica trimisa la CNN.



In urma acestei puneri la punct, Donald Trump a luat apararea clipului sau de campanie, si-a laudat din nou actiunea impotriva pandemiei si a replicat criticilor doctorului Fauci.



"Sunt chiar declaratiile doctorului Fauci" in acest clip, a subliniat Trumppe Twitter Trump.



"Noi am facut o munca < >, potrivit unor guvernatori", adauga el.



Dr. Fauci, in varsta de 79 de ani, un expert recunoscut mondial, a fost nevoit deseori sa clarifice sau sa corecteze declaratii adesea aproximative ale lui Trump despre vaccinuri si tratamente impotriva COVID-19 aflate in curs de dezvolatre.



"In aproape cinci decenii de serviciu public, eu nu am sustinut niciodata vreun candidat" in alegeri, a anuntat, intr-un comunicat transmis CNN, celebrul director al Institutului American de Boli Infectioase.Clipul de campanie, de 30 de secunde, promoveaza experienta personala a lui Donald Trump impotriva virusului.In clip se afla un scurt pasaj dintr-un interviu al dr. Fauci, membru al "Grupului de lucru" ("Task force") impotriva COVID-19 de la Casa Alba , care lasa se creada ca medicul lauda felul in care Donald Trump gestioneaza pandemia."Nu-mi pot imagina ca (...) oricine altcineva ar face mai mult", spune Fauci in clip.Insa pasajul intregii declaratii facute de catre Fauci in martie, intr-un interviu acordat postului Fox News, ararta ca ceea ce spune medicul are cu totul alt sens."Imi consacru aproape tot timpul acestui lucru. Sunt la Casa Alba practic zilnic, la <