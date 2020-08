Doctorul Anthony Fauci si familia sa, plasati sub protectie apropiata din aprilie, in urma unor amenintari cu moartea

"Este incredibil sa primesc amenintari cu moartea la adresa familiei mele si sa-mi vad fiica hartuita, astfel incat sa trebuiasca sa angajez un serviciu de securitate", a deplans la CNN Fauci, un membru al celulei de criza (Task Force) insarcinata cu pandemia covid-19 la Casa Alba "Nu mi-as fi imaginat nici in cele mai nebune vise ca oameni care se opun unor lucruri care sunt pure principii de sanatate publica, carora li se opun atat de puternic si carora nu le place (...) ceea ce spune lumea stiintei sa sfarseasca prin a te ameninta", a subliniat el.Adesea in dezacord cu administratia Trump pe tema gestionarii epidemiei covid-19 in Statele Unite, dr. Fauci alerteaza frecvent cu privire la situatia complicata pe care o traverseaza tara.De la inceputul epidemiei, aproape cinci milioane de americani au fost infectati infectati cu noul coronavirus.Statele Unite sunt cea mai afectata tara din lume de criza sanitara, insa presedintele Donald Trump continua sa afiseze un ton optimist, odata cu apropierea alegerilor prezidentiale, in care candideaza la al doilea mandat.Locatarul Casei Albe s-a distantat tot mai mult de Anthony Fauci in ultimele saptamani.