Documente secrete declasificate: General al lui Hitler protejat de SUA si Germania, pana la moarte

Documente declasificate ale CIA din anul 1953 dezvaluie cum ofiterului, care a trimis la moarte zeci de mii de evrei, i-a fost asigurata protectia, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, potrivit The Telegraph Generalul SS, Franz Josef Huber, a lucrat indeaproape cu Adolf Eichmann, arhitectul Holocaustului, el ordonand personal deportarea evreilor din Austria spre lagarele de concentrare infiintate la ordinul lui Hitler.In timp ce Eichmann a fost capturat de Israel si condamnat la moarte - in urmatoarele saptamani se vor aniversa 60 de ani de la procesul sau, desfasurat la Ierusalim - Huber a fost eliberat de catre fortele militare ale Statelor Unite, dupa terminarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial Din documentele declasificate reiese clar ca generalul SS a fost acoperit de catre Serviciile Secrete ale Germaniei, dar si ale Statelor Unite. Se crede ca ofiterul a fost folosit ca spion impotriva Uniunii Sovietice.El a fost arestat de americani in 1945 si tinut ostatic timp de doi ani. SUA au prevenit extradarea acestuia in Austria, unde era cautat si catalogat ca un criminal de razboi . Huber a fost eliberat in 1948, iar in 1955 a fost inrolat in Organizatia Gehlen, un Serviciu Secret al Germaniei de Vest.Se cunoaste faptul ca, in Statele Unite, CIA, FBI si alte servicii de inteligenta au recrutat peste 1.000 de fosti nazisti, ca agenti. Huber a lucrat pana in 1967, apoi a trait la Munchen, sub propriul sau nume, pana cand a murit, la varsta de 73 de ani, in 1975, conform BBC.