VIDEO Lupta aeriana intre un F-22 si un avion de vanatoare chinez J-20. Disputa, simulata de un sistem de Inteligenta Artificiala

Primul duel din istorie intre un avion real si un sistem de inteligenta artificiala

Potrivit celor de la The Drive, companiile americane care au dezvoltat acest algoritm de inteligenta artificiala (AI) sunt Red 6 si EpiSci, scrie publicatia DefenseRomania.ro Pilotul de F-22 care a participat la test a pilotat o aeronava experimentala Freeflight Composites Berkut 560. Aflat in cabina avionului, pilotul american purta o casca prin care sistemul de inteligenta artificiala proiecta un avion inamic, o aeronava J-20 chineza. Aeronava J-20 era controlata de algoritmul de inteligenta artificiala dezvoltat de companiile americane.Manevrele aeriene intre pilotul de F-22 si sistemul de AI s-au desfasurat in SUA, California.Companiile care au dezvoltat algoritmul ce a simulat aeronava J-20 au participat la programul AlphaDogfight. Atunci, in luna august, opt echipe care au dezvoltat algoritmi de inteligenta artificiala (AI), capabili sa efectueze manevre de lupta in simulatoare. Cele opt echipe au concurat intre ele, iar la final echipa castigatoare a simulat o lupta aeriana impotriva unuia dintre cei mai experimentati piloti americani de F-16.Doar ca in programul respectiv pilotul de F-16 care s-a duelat cu algoritmul de inteligenta artificiala s-a aflat intr-un simulator, nu intr-o aeronava reala. Aceasta a fost o premiera.In august, sistemul de inteligenta artificiala nu i-a dat nicio sansa pilotului de F-16 aflat atunci intr-un simulator. Au fost simulate cinci runde ale confruntarii aeriene, toate cinci fiind castigate de AI.In ceea ce priveste duelul dintre pilotul de F-22 aflat intr-un avion real si algoritmul de AI, sursa citata precizeaza ca implementarea sistemului nu este dificila iar acest pas poate ajuta la reducerea drastica a costurilor antrenamentelor deoarece nu vor mai fi necesare doua avioane reale pentru a simula manevrele.CITESTE SI