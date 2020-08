Doi astronauti de la NASA ar putea reveni duminica pe Terra cu o capsula SpaceX

Astronautii americani Bob Behnken si Doug Hurley, care au ajuns pe ISS in data de 31 mai, se vor imbarca in capsula Crew Dragon sambata seara in jurul orei 21:30 GMT si vor ameriza in una dintre cele sapte zone alese din Golful Mexic sau din Oceanul Atlantic, duminica, in jurul orei 18:48 GMT.NASA si SpaceX monitorizeaza in aceasta perioada traiectoria uraganului Isaias, inclus in categoria 1, care se apropie de coastele estice ale statului american Florida si care ar putea sa ii oblige pe inginerii de la sol sa amane revenirea celor doi astronauti pe Terra pentru saptamana viitoare.Potrivit AFP, NASA a anuntat ca va lua o decizie cu aproximativ sase ore inainte de ora la care capsula Crew Dragon ar trebui sa se desprinda de ISS."Avem multe oportunitati de amerizare in aceasta zona in luna august si nu ne grabim sa ii aducem acasa", a declarat Steve Stich, directorul departamentului de zboruri cu echipaj comercial din cadrul NASA, adaugand ca urmatoarea fereastra de amerizare se deschide luni, daca uraganul Isaias va obliga agentia spatiala americana sa decida amanarea revenirii celor doi astronauti pe Terra.Steve Stich a mai spus ca noua capsula Crew Dragon, care poate sa transporte pana la sapte astronauti, se afla intr-o stare "foarte sanatoasa" dupa andocarea sa pe 31 mai cu statia spatiala, unde astronautii au realizat mai multe teste si au monitorizat modul in care vehiculul creat de SpaceX se comporta de-a lungul timpului in spatiu.Daca amerizarea va fi incununata cu succes, capsula Crew Dragon va bifa astfel si testul sau final, de importanta majora, pentru a demonstra ca poate sa transporte astronauti spre si dinspre ISS - o sarcina pe care compania SpaceX a realizat-o deja de mai multe zeci de ori cu capsule de tip cargo, dar niciodata pana acum cu echipaj uman.SpaceX, creata de antreprenorul miliardar Elon Musk , a devenit prima companie privata americana care a trimis oameni pe orbita terestra in mai 2020 odata cu lansarea capsulei Crew Dragon, la bordul careia s-au aflat Bob Behnken si Doug Harley, care, la finalul acestei misiuni, vor fi petrecut in spatiu o perioada de peste doua luni.Aceasta este prima misiune prin care NASA a lansat un vehicul spatial cu echipaj uman de pe sol american dupa retragerea din circulatie a navetelor americane in 2011. De atunci, Statele Unite au depins de programul spatial al Rusiei pentru a putea sa trimita astronauti americani la bordul ISS.Sperand sa dinamizeze piata lansarilor spatiale comerciale, NASA a atribuit companiilor private SpaceX si Boeing contracte in valoare cumulata de aproape 8 miliarde de dolari in 2014 pentru a dezvolta capsule spatiale, experimentand un model de business ce va permite agentiei spatiale americane sa cumpere locuri pentru astronautii sai la bordul vehiculelor dezvoltate de cele doua firme.