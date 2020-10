Doi cetateni rusi au fost pusi sub acuzare in Suedia pentru tentativa de asasinare a unui disident cecen

Agentia de securitate interna a Suediei, cunoscuta sub prescurtarea SÄPO, a emis joi un comunicat in care afirma ca "se suspecteaza ca atacul este legat de un regim dintr-o alta tara, Republica Cecena din Rusia ".SÄPO nu a numit suspectii insa agentia de presa suedeza TT a relatat ca acestia sunt doi cetateni rusi, un barbat si o femeie, care l-ar fi atacat pe bloggerul disident Tumso Abdurachmanov in casa acestuia din orasul Gavle aflat la aproximativ 170 de kilometri nord de Stockholm.Abdurachmanov a fost atacat cu un ciocan de catre un barbat care i-a spus acestuia ca a venit de la Moscova , potrivit TT. Bloggerul a supravietuit atacului. "Este, bineinteles, foarte curios ca un alt regim este suspectat de legaturi cu tentativa de omor a unui individ din Suedia, o persoana care a cautat refugiu aici dupa ce a fost amenintat in tara sa natala", a declarat Daniel Stenling, seful diviziei de contrainformatii a SÄPO.Kremlinul s-a bazat pe Kadirov sa stabilizeze Cecenia dupa doua razboaie separatiste, acesta conducand republica predominant musulmana ca pe un fief personal cu ajutorul temutelor sale trupe de securitate, folosite pentru a suprima orice disidenta.