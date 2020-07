Doi fosti presedinti ai statului Panama, inculpati pentru spalare de bani

Ricardo Martinelli 'a fost inculpat pentru spalare de bani pentru cumpararea unui grup de presa', a declarat pentru agentia franceza Roniel Ortiz, unul din avocatii ex-presedintelui.Pe de alta parte, Parchetul Special Anticoruptie a confirmat pentru AFP inculparea lui Juan Carlos Varela pentru spalare de capitaluri in afacerea Odebrecht, gigantul brazilian din domeniul constructiilor care a recunoscut ca a mituit numerosi lideri politici latino-americani.Supus controlului judiciar, Martinelli nu are voie sa iasa din tara si trebuie sa se prezinte in fiecare luna in fata autoritatilor judiciare.'Sunt furios. Este o persecutie politica fara sfarsit. Aceasta este o ancheta in care nu am mai fost citat niciodata, care nu are nici motiv, nici fundament. Vor sa ma implice ca sa ma anihileze', a acuzat el in fata presei dupa audiere.Martinelli este suspectat ca a achizitionat un grup de presa cu bani publici in timpul mandatului de presedinte.Extradat de SUA, el a fost deja achitat in 2019, dupa doi ani de detentie preventiva, pentru acuzatia de spionare a opozantilor sai in Panama si in strainatate. Numele lui Martinelli a fost mentionat in numeroase scandaluri de coruptie pentru care mai mult de zece dintre ministrii sai fusesera arestati.Parchetul Special Anticoruptie l-a audiat joi si pe fostul presedinte Juan Carlos Varela in legatura cu presupuse finantari ilegale ale campaniilor sale electorale, printre care si cea victorioasa din 2009, de catre grupul brazilian Odebrecht.Cei doi ex-presedinti de dreapta sunt si fosti aliati politici, Varela candidand pentru postul de vicepresedinte in tandem cu Martinelli atunci cand acesta a fost ales in 2009. Relatiile dintre ei s-au deteriorat in 2011 odata cu demiterea lui Varela din guvernul lui Martinelli.Convocarea celor doi fosti sefi de stat 'poate insemna, daca suntem un pic optimisti, ca institutiile se impun si ca nimeni nu este deasupra legilor', a comentat Carlos Barsallo, seful filialei din Panama a organizatiei Transparency International, avertizand totusi ca, 'date fiind experientele anterioare' si 'impunitatea' de pana acum, trebuie pastrate 'realismul si prudenta' pana la 'rezultate reale si definitive'.Guvernul actualului presedinte Laurentino Cortizo (centru-stanga) l-a numit anul trecut pe procurorul general Eduardo Ulloa, specializat in cazuri de coruptie si delicte financiare, in incercarea de a ameliora imaginea justitiei panameze, foarte criticata de organizatii cetatenesti si sindicate.In ultimii patru ani, in Panama au fost instrumentate aproape 30 de dosare de coruptie, insa nu a fost pronuntata nicio condamnare impotriva unui inalt responsabil si mai multe proceduri au fost abandonate pentru vicii de forma sau invalidare de probe.