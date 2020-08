Doi morti si 23 de spitalizati in urma infectarii cu virusul West Nile in Spania

O femeie in varsta de 85 de ani a decedat vineri intr-un spital din Sevilla din cauza acestei boli, la o zi dupa decesul unui barbat in varsta de 77 de ani, potrivit unei purtatoare de cuvant a guvernului regional din Andaluzia.Din cele 23 de persoane spitalizate, sapte se afla la terapie intensiva.Virusul Nilului occidental provoaca simptome asemanatoare gripei, in cazuri rare putand sa apara si complicatii neurologice.Descoperit in Uganda in anul 1937 si prezent in Africa , Asia, Europa si Australia , acest virus este transportat de pasari si transmis la om de tantari.Actualele focare de infectare cu acest virus in Spania sunt in orasele Coria del Rio si La Puebla del Rio, situate in apropierea mlastinilor fluviului Guadalquivir.Autoritatile andaluze desfasoare dezinsectii in zonele mlastinoase pentru a ucide tantarii si indeamna populatia sa-si monteze la ferestre plase impotriva tantarilor.Aceste imbolnaviri cu virusul West Nile se suprapun in Spania cu o intensificare a epidemiei de COVID-19, care a ucis in aceasta tara circa 29.000 de oameni din cele aproximativ 378.000 de cazuri confirmate oficial.