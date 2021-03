VIDEO Doi vulcani din Indonezia au erupt. Cenusa a ajuns la 5.000 de metri inaltime

😎@okinantan Sinabung pagi ini 02032021



Muntele Sinabung de pe insula Sumatra a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa la 5.000 de metri inaltime si fluxuri de materiale piroclastice pe versanti, a informat Agentia Geologica din Indonezia.Sinabung a erupt intermitent in ultimii ani. In 2016, noua sateni si-au pierdut viata dupa ce vulcanul a expulzat gaz fierbinte si materiale vulcanice.Muntele Merapi de pe insula centrala Java si-a continuat activitatea vulcanica, expulzand fluxuri de materiale piroclastice la circa doi kilometri in jos pe versantul sau sud-vestic, potrivit agentiei citate. Pe moment nu au fost semnalate victime in urma niciuneia dintre eruptii.Vulcanul Merapi, cu o altitudine de 2.968 metri, a erupt de mai multe ori din 2018 si este cel mai activ dintre vulcanii Indoneziei.Ultima sa eruptie devastatoare a avut loc in 2010, cand peste 340 de persoane si-au pierdut viata si alte 60.000 au fost stramutate.Indonezia se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, o zona cu o puternica activitate seismica, si are aproximativ 128 de vulcani activi.