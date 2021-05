Zi de doliu national in Israel, in memoria victimelor de la pelerinajul de la Meron. 45 de oameni au murit striviti

Drapele au fost coborate in berna la toate institutiile publice si militare de pe teritoriul Israelului, iar evenimentele sportive programate pentru duminica au fost anulate.O sedinta speciala a parlamentului va avea loc luni pentru a comemora victimele incidentului, care a fost calificat drept cel mai grav dezastru civil din istoria tarii.Zeci de mii de persoane participau in noaptea de joi spre vineri la pelerinajul anual de la muntele Meron, ocazionat de Lag Baomer, cel mai mare eveniment public din Israel de la inceputul pandemiei de COVID-19.Presa locala a relatat ca busculada s-a declansat atunci cand mai multi participanti au inceput sa alunece pe o rampa din metal si balustrade din metal pe ambele parti al unui culoar lat de cativa metri, ceea ce a facut ca sute de oameni sa fie presati de alte cateva mii.Politia a fost acuzata ca nu a reactionat rapid prin deschiderea unor porti de acces care ar fi putut prelua o parte a fluxului masiv de persoane.Lag Baomer este o sarbatoare plina de bucurie, ce marcheaza amintirea incheierii unei epidemii devastatoare in randul elevilor unei scoli talmudice din acea vreme. Autoritatile au permis participarea a 10.000 de persoane in incinta mormantului. Potrivit organizatorilor insa, peste 650 de autobuze au fost inchiriate in toata tara, ceea ce inseamna cel putin 30.000 de persoane, in timp ce presa locala a raportat aproximativ 100.000 de participanti.