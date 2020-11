VIDEO Donald Trump a postat pe Twitter un videoclip cu informatii false pentru a dovedi "fraude" in scrutinul prezidential

You are looking at BALLOTS! Is this what our Country has come to? pic.twitter.com/cI2ZTItqUi - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

Locatarul Casei Albe a postat miercuri pe Twitter o inregistrare video tulburatoare, in care angajati ai orasului Los Angeles, in California, colecteaza buletine de vot valide, la 4 noiembrie, la o zi dupa alegeri.Donald Trump considera aceasta secventa drept o proba irefutabila a neregulilor, pe care nu a reusit sa le dovedeasca, in pofida faptului ca a formulat mai multe recursuri in justitie.Trump nu este primul care difuzeaza aceasta inregistrare video pe retele de socializare.Ea a fost partajata masiv de numerosi sustinatori ai sai, scrie Reuters.Insa, in pofida intrebarilor femeii care filmeaza, nedumirita de data adunarii acestor voturi, inregistrarea video nu constituie o proba a vreunei fraude.Aceste buletine de vot sunt valide, declara grefierul comitatului Los Angeles, Mike Sanchez."Toate urnele de vot prin corespondenta au fost inchise si incuiate la ora (locala) 20.00 in ziua scrutinului. Buletinele de vot din toate urnele din comitat au fost colectate a doua zi", declara el pentru Reuters.Singura problema este ca inregistrarea video aparea pe contul de Twitter al lui Donald Trump si a fost repostata de 19.000 de ori joi.Twitter a semnalat respectiva inregistrare video dupa o ora, printr-un mesaj de avertisment, scrie The Guardian."Learn how voting by mail is safe and secure" ("Aflati cum este sigur si securizat votul prin corespindenta"), se arata in acest avertisment, iar mesajul nu mai poate fi repostat.Aceasta nu este prima oara, saptamana aceasta, cand Twitter isi avertizeaza utilizatorii cu privire la mesaje cu informatii false postate de catre Trump.Din ziua alegerilor ("Election Day"), platforma a semnalat aproape 40 de mesaje ale locatarului Casei Albe.In ianuarie, cand Trump ar urma sa paraseasca resedinta presedintilor americani, el ar urma sa-si piarda statutul privilegiat pe reteaua de socializare, care i-ar putea sterge atunci mesajele semnalate.Citeste si: Demnitari din Pentagon: "Donald Trump se comporta ca un dictator". Cum a reactionat mediul militar din SUA dupa ce presedintele l-a demis pe ministrul Apararii pe Twitter