Donald Trump a redistribuit un atac la adresa expertilor care gestioneaza criza COVID din SUA: "Toata lumea minte"

Presedintele republican, care doreste sa fie reales in noiembrie, este tot mai critic fata de oficialii din domeniul sanatatii din guvern si recomandarile lor, pe fondul cresterii numarului cazurilor de infectari care pune in pericol relaxarea restrictiilor la nivel national.Luni dimineata, Trump a repostat pe Twitter , pentru cei 83 de milioane de urmaritori ai sai, acuzatiile unui fost realizator de emisiune concurs, potrivit carora "toata lumea minte", inclusiv Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC)."Cele mai revoltatoare minciuni sunt cele legate de Covid-19. Toata lumea minte. CDC, presa, democratii, medicii nostri, nu toti, dar majoritatea celor despre care ni se spune ca ar trebui sa avem incredere in ei", a scris Chuck Woolery duminica, fara sa citeze dovezi.Saptamana trecuta, Trump a spus ca recomandarile CDC pentru redeschiderea scolilor sunt prea dure, nepractice si costisitoare.Trump a repostat pe Twitter o postare din aprilie a co-gazdei podcastului lui Woolery potrivit careia Fauci, director al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Institutul National pentru Boli Infectioase si Alergii) vrea sa se introduca obligativitatea prezentarii unui "act de identitate pentru a merge la cumparaturi".In timp ce raspandirea epidemiei de coronavirus s-a accelerat in urma cu cateva luni, Fauci a spus ca este posibil ca Statele Unite sa emita in viitor un certificat de imunitate. Casa Alba a anuntat luni ca Fauci jucat un rol valoros in dezvoltarea de tratamente si a unui vaccin pentru aceasta boala si ca acesta este implicat in continuare in grupul de lucru pentru coronavirus condus de vicepresedintele Mike Pence.Casa Alba nu a raspuns intrebarilor daca presedintele considera ca CDC minte.