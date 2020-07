Donald Trump catalogheaza pictarea cuvintelor "Black Lives Matter" pe trotuarul celebrului Fifth Avenue drept un "simbol al urii"

Intr-o serie de tweeturi, Donald Trump a afirmat ca pictura va "discredita acest luxos bulevard" si "va antagoniza" politia.Trump si-a amplificat retorica impotriva miscarii Black Lives Matter (BLM, Vietile negrilor conteaza), care cere retragerea fondurilor pentru departamentele de politie si care beneficiaza de o sustinere fara precedent, dupa moartea afro-americanului George Floyd, in custodia politiei in Minnesota, luna trecuta.Bill de Blasio a confirmat mai devreme miercuri planul de a picta cuvintele "Black Lives Matter" pe trotuarul celebrului Fifth Avenue, in parte ca mesaj adresat lui Trump.Donald Trump "va primi un mesaj pe care el inca nu-l intelege", a spus Bill de Blasio intr-un interviu pentru postul MSNBC. "Poate ca, daca le va vedea in fata usii casei sale, el (Trump) va pricepe", a adaugat primarul New York-ului.De Blasio a anuntat de asemenea ca New York City va reduce bugetul departamentului local de politie cu 1 miliard de dolari. "Reducem efectivele NYPD, reducem orele suplimentare, retragem o parte dintre functiile pe care NYPD le are acum. Ei vor fi inlocuiti cu civili care sa poata executa aceste functii mai bine. Si noi vom lua acesti bani si ii vom investi in initiative ale tinerilor"