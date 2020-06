Donald Trump, despre proteste: "Luam in considerare pedepse lungi cu inchisoarea pentru acesti vandali"

Ziare.

com

In cursul diminetii, numeroase forte speciale au fost desfasurate pe strazile din capitala SUA, iar imprejurimile Casei Albe au fost complet inchise cu cordoane de politie."Atat timp cat voi fi presedintele vostru, nu va exista o 'zona autonoma' la Washington DC. Daca ei vor incerca, se vor confrunta cu o forta mare", a scris pe Twitter presedintele american.Cu o zi in urma, cativa manifestanti au incercat sa ridice o tabara in jurul presedintiei pe modelul zonei fara politie create la Seattle in cadrul mobilizarii impotriva violentelor politienesti si rasismului.Ei au scris 'BHAZ', de la 'Black House Autonomous Zone' ('Zona Autonoma Casa Neagra'), pe Biserica Episcopala St. John, insa politia a dispersat rapid acest mic grup.Intr-o actiune separata, cativa manifestanti au incercat sa doboare o statuie situata in fata Casei Albe a fostului presedinte Andrew Jackson, care sustinea sclavia.Politia a intervenit si acolo. Politistii "au facut o treaba buna, multi oameni sunt in inchisoare acum", a declarat Donald Trump presei inainte de a porni intr-o vizita la frontiera de sud in Arizona."Luam in considerare pedepse lungi cu inchisoarea pentru acesti vandali, acesti huligani, acesti anarhisti si acesti agitatori," a adaugat el."Sunt oameni rai care nu iubesc tara", a mai declarat Trump.De cealalta parte a tarii, autoritatile din Seattle vor sa elibereze "zona autonoma", dupa focuri de arma ale fortelor de ordine care au facut un mort si un ranit in acest perimetru unde politia nu mai este binevenita de doua saptamani."Este timpul ca oamenii sa se intoarca la casele lor", a declarat primarul Jenny Durkan, pentru "a restabili ordinea si a elimina violenta in cartierul Capitol Hill".Autoritatile au optat pentru dialogul cu organizatorii si nu intentioneaza sa elibereze zona cu forta, a precizat ea.Donald Trump i-a criticat dur pe primarul din Seattle si pe guvernatorul statului Washington, Jay Inslee, pentru felul in care au gestionat aceasta zona."Teroristi domestici au preluat controlul asupra Seattle, condus de democrati ai stangii radicale", a scris el pe Twitter in urma cu 12 zile.