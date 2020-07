Donald Trump, dupa alegerile prezidentiale din Polonia: Felicitari prietenului meu pentru realegerea sa istorica!

Politicianul nationalist polonez, devenit unul dintre partenerii internationali preferati ai lui Trump, a fost luna trecuta primul lider strain care a vizitat Casa Alba de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, ce a inchis in mare parte granitele."Felicitari prietenului meu Presedintele Andrzej Duda al Poloniei pentru realegerea sa istorica! Sunt nerabdator sa ne continuam munca importanta in multe domenii, printre care aparare, comert, energie si securitatea telecomunicatiilor!", a scris Trump luni, intr-o postare pe Twitter Andrzej Duda a castigat un al doilea mandat de cinci ani, dupa o lupta stransa cu primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, candidand pe o platforma conservatoare si religioasa.Dupa intrevederea din Biroul Oval de la Casa Alba, Trump le-a declarat reporterilor ca ar putea sa transfere o parte a trupelor americane din Germania in Polonia si ca acest gest ar trimite un mesaj puternic Rusiei.Presedintele american a mai spus ca cei doi aliati in cadrul NATO discuta un proiect de construire a unei centrale nucleare in Polonia.