Donald Trump, inca bolnav de Covid-19, vrea sa se intalneasca cu alegatorii la mitinguri: "Sunt un specimen fizic perfect"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Presedintele american spune ca este imun la o alta infectie si a atribut recuperarea sa rapida faptului ca este un "specimen fizic perfect". Trump a insistat ca se simte "mai bine decat inainte" si ca este pregatit sa revina in campanie, noteaza Digi24.ro Pentru ca un pacient bolnav sa nu mai fie contagios trebuie sa treaca cel putin 10 zile de la aparitia primelor simptome si trebuie ca acesta sa nu mai fi avut febra pentru o perioada de 24 de ore, dar fara medicatie care sa reduca starea febrila.Donald Trump a anuntat ca nu vrea sa participe la o dezbatere in format virtual cu adversarul sau democrat Joe Biden , raspunzand astfel unei noi reguli stabilite de Comisia independenta insarcinata cu organizarea dezbaterilor prezidentiale.Donald Trump, in varsta de 74 de ani, a fost testat pozitiv pentru Covid-19 saptamana trecuta si apoi spitalizat trei zile la Spitalul Militar Walter Reed, la Washington