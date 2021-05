Administratia Trump, acuzata ca a obtinut in secret desfasuratoarele telefonice ale unor jurnalisti de la Washington Post

Ministerul american al Justitiei a trimis o scrisoare jurnalistilor Ellen Nakashima si Greg Miller, precum si fostului jurnalist Adam Entous, in care i-a informat ca a primit desfasuratoarele liniilor lor telefonice fixe personale si profesionale, si ale telefoanelor lor mobile "pentru perioada 15 aprilie 2017 - 31 iulie 2017", potrivit Washington Post.Cotidianul este "profund afectat de aceasta utilizare a puterii guvernamentale in scopul obtinerii unui acces la comunicatii ale jurnalistilor", a declarat redactorul-sef Cameron Barr. "Ministerul Justitiei trebuie sa faca imediat lumina asupra motivelor intruziunii sale in activitatile reporterilor, care sunt protejati de primul amendament" al Constitutiei SUA, a continuat el.Uniunea Americana pentru Libertatile Civile (ACLU) a subliniat ca Ministerul Justitiei "i-a spionat" pe acesti jurnalisti, "dupa bunul plac al unui guvern". "Aceasta nu ar fi trebuit sa se intample niciodata. Atunci cand guvernul ii spioneaza pe jurnalisti si sursele lor, aceasta compromite libertatea presei", a notat ACLU intr-un tweet.Ministerul Justitiei a afirmat la randul sau ca a respectat "proceduri stabilite" privind aceasta cerere, informeaza cotidianul, citand un purtator de cuvant al ministerului.Scrisorile adresate jurnalistilor nu precizeaza de ce au fost cerute aceste desfasuratoare telefonice. Insa la sfarsitul respectivei perioade, acesti trei jurnalisti au scris un articol asupra serviciilor de informatii americane, prin care se sugera ca Jeff Sessions, devenit mai tarziu procuror general in timpul presedintiei lui Donald Trump, a discutat despre campania acestuia din urma cu ambasadorul Rusiei. Moscova este acuzata ca a sustinut pe ascuns, in 2016, candidatura lui Donald Trump, in scopul de a-i favoriza victoria.