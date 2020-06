Donald Trump se declara pregatit pentru o intalnire cu Maduro pentru a negocia plecarea acestuia de la putere

Ziare.

"Maduro ar vrea sa ne intalnim. Si eu nu m-am opus niciodata intalnirilor - stiti, eu m-am opus rareori intalnirilor", a declarat Trump intr-un interviu publicat de site-ul Axios duminica. "Spun intotdeauna, nu pierdem mare lucru daca ne intalnim. Dar pentru moment, am declinat" oferta, a adaugat presedintele american.Potrivit Axios, pe durata interviului realizat vineri, Trump a lasat sa se inteleaga ca nu are mare incredere in Guaido, explicand in special ca recunoasterea legitimitatii acestuia de catre Washington nu a avut "o mare semnificatie, intr-un fel sau altul"."Contrar stangii radicale, voi lupta mereu impotriva socialismului si de partea poporului venezuelean. Administratia mea a fost intotdeauna de partea libertatii si impotriva regimului opresiv al lui Maduro. M-as intalni cu Maduro doar pentru a discuta un lucru: o plecare pasnica de la putere", a precizat Trump luni dimineata intr-un tweet, fara a-i mentiona numele lui Guaido.Aproximativ 60 de tari, cu SUA in frunte, l-au recunoscut pe Juan Guaido, dar China si Rusia il sprijina pe Nicolas Maduro, al carui regim socialist este afectat de sanctiunile impuse de Washington.Maduro a fost inculpat in martie pentru "narcoterorism" de catre justitia americana, care a promis o recompensa de 15 milioane de dolari pentru arestarea sa.In paralel, la sfarsitul lunii martie, in fata esecului strategiei lor de inlaturare a lui Maduro de la putere, SUA au propus un nou "cadru pentru o tranzitie democratica" in Venezuela , invitandu-l pe Guaido sa faca un pas deoparte in asteptarea unor alegeri prezidentiale "libere si corecte". Aceasta propunere a fost imediat respinsa de Caracas.Publicarea acestui interviu vine in timp ce Casa Alba se confrunta cu dezvaluiri explozive aparute intr-o carte a fostului consilier pentru securitate nationala al lui Donald Trump, John Bolton.Potrivit extraselor publicate de Axios, Bolton scrie ca Trump "credea ca Guaido este 'slab', spre deosebire de Maduro, care este 'puternic', si il numea pe Guaido drept 'Beto O'Rourke de Venezuela", referindu-se la un fost candidat la investitura democrata care a abandonat timpuriu cursa pentru Casa Alba.