Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, se intoarce in lumina reflectoarelor. Este asteptat sa aiba un discurs la un eveniment al conservatorilor americani

Pe 28 februarie, Donald Trump intentioneaza sa vorbeasca la Conferinta actiunii politice conservatoare (CPAC) din Orlando, Florida, a declarat sursa pentru Reuters, sub conditia anonimatului."Va vorbi despre viitorul Partidului Republican si al miscarii conservatoare. De asemenea, ma astept ca cel de-al 45 presedinte sa confrunte politicile dezastruoase privind amnistia si (gestionarea) granitei ale presedintelui (Joe) Biden", a spus sursa.Dupa doua luni in care a sustinut, in mod fals, ca pierderea alegerilor a fost rezultatul unei fraude pe scara larga, Donald Trump a fost achitat intr-un proces de punere sub acuzare care a avut loc in Senat dupa ce liderul republican parasise Casa Alba Donald Trump si-a exprimat mania fata de cei 17 republicani din Camera Reprezentantilor si Senat care au votat pentru acuzarea sau condamnarea sa, iar marti si-a indreptat tirul retoricii acuzatoare catre liderul republican din Senat, Mitch McConnell, decanul de varsta al congresmenilor republicani.Pierderea atat a functiei de presedinte al SUA, cat si a controlului in Senat, a starnit ingrijorare in tabara republicana care acum planifica cum sa recastige controlul in Congres in 2022.Trump si McConnell au luat-o pe drumuri diferite in saptamanile ce au urmat alegerilor prezidentiale din noiembrie, dupa ce fostul presedinte s-a suparat pentru ca republicanul din Kentucky a recunoscut victoria in alegeri a democratului Joe Biden la mijlocul lunii decembrie. De la acel moment, cei doi nu si-au mai vorbit, a declarat saptamana aceasta un fost oficial de la Casa Alba.Neintelegerile dintre Trump si McConnell s-a adancit atunci cand acesta din urma a declarat, dupa achitarea in Senat a fostului presedinte, ca Trump este "practic si moral responsabil" pentru asediul asupra cladirii Capitoliului.La CPAC urmeaza sa ia cuvantul si o serie de lideri republicani considerati a fi posibili candidati la nominalizarea din partea partidului pentru participarea la scrutinul prezidential din 2024, printre acestia numarandu-se fostul secretarul de stat Mike Pompeo si Kristi Noem, guvernatorul statului Dakota de Sud.Doua figuri republicane de marca din administratia Trump care nu se afla pe lista vorbitorilor CPAC sunt fosta ambasadoare la ONU Nikki Haley si fostul vicepresedinte Mike Pence.Conform unei alte surse citate de Reuters, Donald Trump a respins recent o solicitare de intalnire din partea lui Haley, dupa ce aceasta l-a criticat intr-un articol aparut in Politico.