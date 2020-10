Presedintele Trump s-a intors in Biroul Oval la sase zile dupa ce a fost depistat cu COVID-19

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Comportamentul presedintelui SUA, care a parasit spitalul luni seara, atrage atentia in mod deosebit in contextul in care se inmultesc cazurile de COVID-19 la Casa Alba Presedintele a fost informat despre stadiul discutiilor privind planul de asistenta pentru economie si despre inaintarea uraganului Delta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul sau de cuvant Brian Morgenstern.Imediat dupa intoarcerea la Casa Alba, Donald Trump, criticat inca de la inceputul pandemiei pentru mesajele sale neclare si aproximative, a starnit deja controverse. Imediat dupa ce a coborat din elicopter, liderul american a urcat treptele catre balconul resedintei sale unde si-a scos masca si a ridicat mainile cu degetele mari in sus, intr-un gest ciudat de sfidare."Nu va temeti de COVID", a scris Donald Trump pe Twitter din spital luni, provocand consternare in comunitatea medicala.