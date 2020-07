Donald Trump si-ar fi fraudat admiterea la facultate. Nepoata presedintelui american face dezvaluiri intr-o noua carte

Cartea lui Mary Trump, "Prea mult si niciodata suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om de pe Pamant", acuza ca tatal lui Trump a creat o dinamica familiala toxica, ceea ce ar explica modul in care actioneaza astazi presedintele American. Mary Trump, de profesie psiholog clinician, considera ca bunicul ei a fost un "sociopat".In cartea sa, Mary Trump incearca sa explice modul in care pozitia lui Donald Trump intr-unul dintre cele mai bogate si infame imperii imobiliare din New York l-a determinat sa manifeste ceea ce nepoata presedintelui American considera "comportamente rasucite" (n.r. "twisted behaviors" ) precum practicarea "inselaciunii ca mod de viata ", scrie The New York Times Printre dezvaluirile care ar trebui sa contureze un profil al presedintelui American, se afla si informatia potrivit careia Donald Trump a mers la cinema in momentul in care fratele sau, Fred Trump Jr., a murit din cauza unui atac de cord cauzat de alcoolism in 1981. Se pare ca niciun membru al familiei nu l-a insotit pe Freddy (Fred Trump Junior) la spital in noaptea in care acesta a murit. Atat Freddy cat si Donald Trump au fost abuzati de tatal lor, spune Mary Trump, potrivit Business Insider Sora lui Trump, Maryanne, i-a dezvaluit lui Mary ca presedintele American nu este deloc o persoana religioasa, in ciuda sustinerii de care se bucura din partea crestinilor evanghelici. "Singura data cand Donald a mers la biserica a fost cand camerele de filmare erau acolo", scrie Mary citand-o pe matusa sa.Totodata, Mary vorbeste in cartea sa despre documentele in care se aflau informatii despre impozitul familial pe care aceasta le-a transmis in secret jurnalistilor de la The Times pentru a-i ajuta sa investigheze averea lui Trump.Ancheta Times a dezvaluit ca presedintele nu s-a realizat de unul singur si ca tatal sau i-ar fi sustinut afacerile care au esuat in anii 1990 printr-o investitie de peste 400 de milioane de dolari (raportat la valoarea din 2020 a dolarului), informeaza Business Insider.Cartea lui Mary Trump reprezinta "interesul financiar propriu al doamnei Trump", a declarat pe 7 iulie o purtatoare de cuvant de la Casa Alba . Aceasta a mai a spus ca afirmatia despre fraudarea examenului de admitere este "complet falsa", potrivit The New York Times.