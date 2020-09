Donald Trump si premierul nipon Yoshihide Suga se angajeaza sa consolideze alianta de securitate americano-nipona

Yoshihide Suga, in varsta de 71 de ani, a fost ales miercuri sef al executivului japonez de catre parlamentul de la Tokyo, in locul lui Shinzo Abe, care a demisionat din motive de sanatate.Casa Alba a mentionat ca Donald Trump si-a felicitat interlocutorul pentru alegerea sa, in cursul discutiei telefonice.Yoshihide Suga a declarat presei dupa conversatia care a durat 25 de minute ca l-a asigurat pe presedintele SUA ca alianta tarilor lor este un "pilon al pacii si stabilitatii in regiune".Trump a apreciat ca aceasta alianta trebuie sa devina tot mai puternica si a subliniat ca premierul nipon poate sa il sune "24 de ore din 24", a mai spus Suga, citat de agentia Kyodo.Cei doi lideri au mai discutat despre situatia legata de Coreea de Nord si au convenit sa coopereze la dezvoltarea si distributia unui vaccin si a tratamentului pentru COVID-19, a mentionat un oficial din guvernul nipon.Printre provocarile diplomatice cu care se confrunta noul premier nipon se numara alegatia lui Trump ca Japonia nu contribuie suficient la alianta de securitate americano-nipona, in baza careia trupele americane au obligatia de a proteja tara de atacuri armate, iar dupa alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA este de asteptat ca Japonia sa se confrunte cu presiuni sporite de a-si asuma o contributie mai mare la costurile legate de mentinerea bazelor militare americane pe teritoriul ei, a mai consemnat Kyodo.