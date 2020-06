Donald Trump suspenda acordarea unor vize de munca si eliberarea de "carti verzi" pana la sfarsitul anului

Ziare.

Potrivit oficialului, care a vorbit sub protectia anonimatului, aceasta decizie ar trebui sa permita accesul americanilor la aproximativ 525.000 de locuri de munca."Prioritatea presedintelui este sa ii readuca pe americani la locurile de munca", a spus el.Rata somajului a ajuns in luna mai la 13.3% din populatia activa, fata de 3.5% in luna februarie, din cauza masurilor de izolare impuse de autoritati pentru a combate pandemia COVID-19.Confruntat cu aceasta crestere importanta a somajului, presedintele republican a decis in urma cu doua luni sa suspende eliberarea "cartilor verzi" care ofera statutul de rezident permanent in SUA, dar nu s-a atins de vizele temporare pentru munca.Noul ordin va prelungi aceasta suspendare pana la 31 decembrie si, in plus, va include mai multe tipuri de viza, inclusiv cele de tip H1B, utilizate in special in sectorul tehnologiei de varf sau cele intre companii, folosite pentru anumite contracte de expatriere.