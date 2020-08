Donald Trump sustine ca Joe Biden este candidatul "stangii extreme" si ca ziua alegerilor va fi "una din cele mai importante zile ale vietii noastre"

"Avem nevoie de fiecare vot in parte, pentru ca probabil (rezultatul scrutinului) va fi strans", a declarat Trump intr-un act de campanie la Yuma (statul Arizona), in apropiere de zidul de la frontiera cu Mexicul, una dintre principalele prioritati ale mandatului sau si simbol al atitudinii sale intransigente fata de imigratie, noteaza sursa citata. "3 noiembrie va fi una dintre cele mai importante zile a vietii noastre", a insistat Trump, intr-un discurs tinut intr-un hangar din Yuma, care a durat aproape o ora si in care l-a calificat pe Biden drept un candidat de "extrema stanga", influentat de ideile socialiste ale senatorului si fostului aspirant la candidatura democratilor Bernie Sanders.Anterior, Trump a insinuat ca alegerile ar putea fi masluite si a semanat indoieli, fara a prezenta dovezi, cu privire la posibilitatea unei fraude la votul prin posta, modalitate pentru care a optat chiar el la ultimele alegeri, noteaza EFE.Titlul evenimentului de campanie de marti, "Esecurile lui Biden in ceea ce priveste imigratia si securitatea la frontiera", nu lasa loc la prea multe interpretari, iar Trump a lansat incontinuu sageti la adresa lui Biden. "Joe Biden este o marioneta a stangii radicale, care nu vrea frontiere si caruia ii plac 'orasele sanctuar'", a spus Trump in aplauzele a circa 500 de participanti, multi dintre ei fara masti si fara a pastra distanta fizica recomandata.Trump s-a laudat ca este "foarte dur" la frontiera cu imigratia ilegala, atitudine aplaudata indeosebi de membrii prezenti la miting ai Sindicatului National al Patrulei de Frontiera (NBPC, conform siglei in limba engleza). Presedintele american l-a acuzat pe Biden ca sprijina "abolirea ICE (Serviciul pentru Imigratie si Vami), a politiei si inchisorilor", cu toate ca - dupa cum remarca EFE - fostul vicepresedinte nu s-a pronuntat in acest sens.Inainte de inceperea mitingului, un grup de latino-americani au cantat cu entuziasm ''We Are The Champions'', al formatiei Queen , un imn al victoriei, aminteste EFE.In ciuda faptului ca Trump a castigat la alegerile din 2016 in Arizona, sub controlul republicanilor, in prezent acest stat sudic se afla pe lista statelor ''indecise'', care nu au o preferinta clara pentru vreun candidat in sondaje. In ultimele trei decenii, fostul presedinte Bill Clinton (1993-2001) a fost singurul democrat care a castigat in Arizona. Totusi, aceasta tendinta s-ar putea inversa in acest an, potrivit mai multor analisti care considera ca victoria senatoarei democrate Krysten Sinema in legislativele din 2018 a fost ''un semnal clar'' al acestei schimbari.Trump a vizitat si zidul de la frontiera cu Mexicul, din desertul Yuma, cu scopul de a recupera terenul pierdut in sondajele de opinie in ceea ce priveste intentiile de vot. Ultimele sondaje ii ofera un avantaj de 8 puncte procentuale la nivel national fostului vicepresedinte Joe Biden. Tot Biden conduce cu 3,5 puncte procentuale in intentiile de vot si in Arizona, stat castigat de Trump in urma cu patru ani in fata contracandidatei sale de la acea vreme, Hillary Clinton Cu scopul de a-si entuziasma simpatizantii si a-si recupera sprijinul locuitorilor din Arizona, Trump a vizitat Yuma de trei ori in ultimele luni, in timp ce vicepresedintele Mike Pence s-a deplasat la Mesa si Tucson, alte doua orase din Arizona. Abia ce a aterizat si Trump a dat asigurari ca Mexicul va plati pentru constructia zidului prin intermediul unei taxe impuse vehiculelor care trec frontiera comuna sau al unui impozit pe sumele de bani trimise in tara de origine de catre mexicanii care traiesc si muncesc in SUA, idee pe care a mai mentionat-o si in alte ocazii si despre care nu a dat detalii."Da, vor plati pentru el. Vor plati pentru el la frontiera, cu vehiculele care intra, vom impune o taxa", a insistat Trump, care a fost intrebat de o ziarista daca inca mai intentioneaza sa faca Mexicul sa plateasca pentru constructia zidului. Desi nu a vrut sa dea detalii in legatura cu valoarea taxei, Trump a mentionat ca va fi o suma foarte mica, deoarece in conditii normale sunt 'milioane de automobile si camioane' care trec zilnic granita comuna, acum inchisa traficului neesential din cauza pandemiei de COVID-19. "Nu conteaza daca platesc acum sau lunile viitoare. Mexicul va plati. Avem o relatie foarte buna cu Mexicul, iar Mexicul va plati pentru zid", a subliniat presedintele american.Frontiera dintre Mexic si SUA, care se intinde pe mai bine de 3.000 de kilometri, este in conditii normale una dintre cele mai active din lume, cu peste un milion de oameni traversand-o zilnic si unde se face trafic cu bunuri si servicii in valoare de 1,7 miliarde zilnic. "Sunt doua lucruri care nu vor imbatrani niciodata: rotile si zidurile. Nu-l vor putea depasi. Vor putea escalada Everestul, dar ii va costa mult sa treaca" de zidul de la frontiera, a afirmat presedintele american.