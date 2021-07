Donald Tusk ar urma sa preia conducerea celui mai mare partid de opozitie

Tusk, unul dintre fondatorii Platformei Civice

"I-am solicitat cu succes lui Donald Tusk sa se intoarca in politica poloneza foarte activ, 100%, chiar 110%", a declarat liderul PO, Borys Budka.Planurile mai concrete privind revenirea lui Tusk vor fi prezentate sambata in cadrul congresului Platformei Civice.Potrivit unor relatari din media poloneze , Budka ar urma sa demisioneze si Donald Tusk (64 de ani) sa preia provizoriu conducerea Platformei Civice. In prezent, Tusk este presedintele Partidului Popular European (PPE).In 2001, Donald Tusk a fost unul dintre fondatorii Platformei Civice, care dupa alegerile parlamentare din 2019 a format Coalitia Civica, alaturi de alte partide mai mici.El este considerat principalul opozant al lui Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia.Pro-european convins, Donald Tusk a fost prim-ministru al Poloniei in perioada 2007-2014, dupa care a devenit presedinte al Consiliului European, functie detinuta pana in 2019.