Donand Trump: Epidemia de COVID-19 "este sub control" in SUA

'There are those that say you can test too much.' - Watch Trump's most mind-numbing moments from this Axios on HBO exclusive interview pic.twitter.com/RZ835sWIE9 - NowThis (@nowthisnews) August 4, 2020

Presedintele american apara modul in care administratia sa a gestionat epidemia in tara in acest interviu acordat site-ului Axios."Oamenii mor, este adevarat. Dar asta nu inseamna ca nu facem tot ceea ce putem. Este sub control pe cat se poate. Este un flagel teribil", a spus el."Cititi manualele, cititi cartile", repeta continuu Trump fara sa indice vreun titlu.Bilantul contaminarii cu noul coronavirus continua sa creasca in tara, iar zeci de state americane au fost nevoite sa-si opreasca sau incetineasca planurile de iesire din izolare.Trump subliniaza in acest interviu ca aceasta crestere a bilantului pandemiei este cauzata de numarul testelor - o apreciere denuntata de experti in domeniul sanatatii.Statele Unite inregistreaza peste 4,7 milioane de contaminari cu noul coronavirus si peste 156.000 de morti din cauza covid-19, potrivit Universitatii Johns Hopkins.