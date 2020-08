Dorinta SUA de a impune din nou restrictii Iranului, respinsa de ONU. Ambasador: "Sesizarea a fost considerata ilegala. Subiectul este inchis"

Presedintia Consiliului de Securitate al ONU - asigurata in august de Indonezia - "nu este in masura sa decida o noua actiune" pentru a da curs cererii americane, a anuntat marti ambasadorul indonezian Dian Triansyah Djani.El a prezentat ca motiv principal, intr-o videoconferinta consacrata situatiei din Orientul Mijlociu, absenta consensului in cadrul instantei supreme cu privire la demersul Washingtonului.In urma unei notificari a ONU saptamana trecuta de catre Statele Unite, vizand restabilirea sanctiunilor internationale impuse Teheranului, 13 dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU - mai putin Statele Unite si Republica Dominicana - au scris presedintiei indoneziene a Consiliului pentru a respinge validitatea cererii americane.Aceste tari arata ca Statele Unite nu mai fac parte inca din 2018 din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si nu au o baza legala in vederea declansarii unei reimpuneri a sanctiunilor internationale prin intermediul acestui pact.Aceasta notificare "nu are obiect pentru noi", a declarat pentru AFP, sub protectia anonimatului, un diplomat dintr-una dintre cele 13 tari.In demersul lor, "Statele Unite sunt singure", iar "scopul lor final este sa distruga acordul nuclear, in contextul in care au impus deja sanctiuni (nationale) Iranului", a adaugat el."Sesizarea ONU de catre Statele Unite a fost considerata ilegala de 13 membri ai Consiliuului de Securitate. In mod normal subiectul este inchis", a subliniat un ambasador, tot sub protectia anonimatului.Insa Statele Unite nu se recunosc infrante."In virtutea Rezolutiei 2231" care a aprobat acordul nuclear din 2015, "noi suntem in drept sa declansam" reimpunerea sanctiunilor internationale si ne pastram "ferma intentia de a o face in absenta curajului si claritatii morale a Consiliului", a anuntat ambasadoarea americana la ONU Kelly Craft."Pemiteti-mi sa clarific lucrurile: administratia Trump nu se teme de nimic in lume sa actionze singura in aceasta problema", a declarat Kelly Craft, citata de Reuters. "Regret numai ca ceilalti membri ai acestui Consiliu s-au ratacit acum in cmpania teroristilor".Secretarul de Stat american Mike Pompeo a invocat joi mecanismul "snapback", care prevede restabilirea automata a sanctiunilor in termen de 30 de zile, in cazul nerespectarii dispozitiilor Acordului de la Viena.Ambasadorul Rusiei la ONU Vasili Nebenzia a indemnat Washingtonul sa renunte la acest demers, "nu doar ilegal, dar care nu va conduce pur si simplu la rezultatul dorit de Statele Unite"."Asta inseamna ca nu exista niciun SNAPBACK", a scris pe twitter adjunctul sau, Dimitri Polianski.Un purtator de cuvant al delegatiei americane la ONU apreciaza ca demersul american se sprijina "pe baze juridice solide", iar "faptul ca unii membri ai Consiliului si-au exprimat dezacordul" nu schimba nimic.In virtutea Acordului de la Viena din 2015, o notificare a incalcarii angajamentelor de catre Iran este necesar sa fie urmata de un proiect al unei rezolutii care sa fie propus de catre presedintia Consiliului de Securitate al ONU.Inlaturarea acestei optiuni de catre Indonezia a fost salutata de catre mai multi membri ai Consiliului.Potrivit unor diplomati, Washingtonul ar putea sa mearga pana la a depune propriul proiect de rezolutie, deschizand astfel calea unei confuzii si mai mari.In acest caz, considera un ambasador, opozantii Washingtonuli in Consiliu ar putea merge pana la a nu participa la vot.Misiunea iraniana la ONU s-a felicitat intr-un comunicat, marti seara, de respingerea demersului american de catre "o majoritate zdrobitoare" in Consiliul de Securitate al ONU.Notificarea americana este "nula si neavenita, nu are valoare si efecte juridice si este, asadar, total inadmisibila", subliniaza misiunea.