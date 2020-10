Taiwan: Doua femei au devenit primele cadre militare, de acelasi sex, care s-au casatorit in cadrul unei ceremonii organizate de armata

Ministerul Apararii a descris evenimentul drept un demers "deschis si progresist", adaugand ca a oferit binecuvantarea tuturor celor 188 de cupluri care s-au casatorit in cadrul ceremoniei anuale in masa din Taiwan, un far al liberalismului in regiune."Sper sa sporesc vizibilitatea persoanelor homosexuale, astfel incat oamenii sa inteleaga faptul ca si noi facem parte din viata de zi cu zi", a declarat maior Wang Yi, care a izbucnit in lacrimi dupa ce a primit certificatul de casatorie in cadrul ceremoniei din orasul Taoyuan.Taiwan a devenit anul trecut primul teritoriu asiatic unde au fost legalizate casatoriile dintre persoane de acelasi sex, homosexualitatea continuand sa fie ilegala in multe tari din Asia. Insula ramane insa divizata cu privire la alte probleme conexe, cum ar fi cresterea copiilor de parinti de acelasi sex, in timp ce cuplurilor de persoane homosexuale le este permisa doar casatoria cu cetateni straini, din state in care astfel de uniuni intre persoane de acelasi sex sunt, de asemenea, legale.Zeci de mii de persoane sunt asteptate sa ia parte sambata la parada anuala "Pride" din Taipei, probabil una dintre cele mai ample la nivel mondial din acest an, in contextul restrictiilor impuse in alte tari pentru limitarea pandemiei de coronavirus.Comandantul armatei din Taiwan le-a oferit binecuvantarea celor doua femei ofiter in uniforma, purtand steaguri in culorile curcubeului, si sotiilor lor civile."Speram ca actul nostru de curaj ii va inspira pe mai multi colegi soldati carora le este teama sa se afiseze la randul lor cu indrazneala. De fapt, nu sunteti singuri", a declarat Chen Ying-hsuan, locotenent inginer din A Opta Legiune din cadrul armatei.Fotografiile cu cele doua cupluri publicate pe pagina de Facebook a armatei la inceputul acestei saptamani au devenit rapid virale, primind numeroase mesaje de felicitare. "Sper ca dragostea voastra sa dureze o vesnicie. Sustin armata nationala", a scris unul dintre utilizatori. "Armata devine in cele din urma progresista. Felicitari", se arata in alt mesaj.