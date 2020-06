Doua landuri germane au reimpus masuri de izolare ca urmare a cresterii infectiilor

Ziare.

Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Germania a crescut cu 687, la 189.822, au aratat duminica datele de la Institutul Robert Koch (RKI).Autoritatile din Renania de Nord-Westfalia au fortat 6.500 de angajati si familiile lor sa intre in carantina dupa ce mai mult de 1.000 de muncitori de la abatorul Toennies au fost testati pozitiv la coronavirus.Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Westfalia, a solicitat oficialilor consulari ai Poloniei, Bulgariei si Romaniei sa mobilizeze traducatori pentru a-i convinge pe muncitori sa respecte masurile de izolare."Exista 1.300 de proprietati in care traiesc muncitorii si familiile lor si unde trebuie sa respectam regulile de carantina'', a spus Laschet duminica intr-o conferinta de presa, explicand ca politia locala si responsabili cu mentinerea ordinii publice ajuta la respectarea masurilor."Trebuie sa le explicam oamenilor ca daca sunt infectati nu ar trebui sa incerce sa se intoarca in tarile lor de origine. Cea mai buna sansa a lor este sa ramana in Germania, unde vor beneficia de cea mai buna asistenta medicala, a spus Laschet.In Goettingen o revolta a izbucnit sambata la un bloc de locuinte, unde au fost plasate in carantina in jur de 700 de persoane.''In jur de 200 de persoane au incercat sa iasa din imobil, dar 500 s-au conformat regulilor de carantina'', a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, Uwe Luehrig, seful politiei landului.In tulburarile care au urmat, opt politisti au fost raniti dupa ce locuitorii au inceput sa atace oficialii legii cu sticle, artificii si bare metalice, a spus Luehrig.