Doua nave umanitare sar in ajutorul vaporului lui Banksy. "Vom putea sa preluam migranti la bord chiar daca avem proceduri COVID-19 de respectat"

Vaporul Sea-Watch 4 va acorda ajutor navei, in urma "lipsei reactiei" autoritatilor, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al ONG-ului german Sea-Watch, care a inchiriat vaporul impreuna cu asociatia franceza Medecins sans frontieres (MSF)."Avem o clinica la bordul Sea-Watch 4 si vom vedea cum putem ajuta. Vom putea, de asemenea, sa preluam migranti la bord, chiar daca avem proceduri COVID-19 de respectat", a anuntat Hassiba Hadj-Sahraoui, responsabila cu problemele umanitare in Olanda in cadrul organizatiei internationale independente Medici fara Frontiere.In paralel, colectivul italian de stanga Mediterranea a anuntat ca trimite nava Mare Ionio din portul Augusta, din Sicilia, pentru a acorda asistenta navei Louise-Michel, invocand astfel absenta raspunsului Italiei sau Maltei la "pericolul de moarte iminent" cu care se confrunta migrantii.Un migrant a murit la bord, iar mai multi sunt raniti.Ambarcatiunea gazduieste in momentul de fata 201 migranti si este in cautarea unui port pe care sa ancoreze."Situatia este dramatica (...). Sunt multe femei, dar si copii, multi oameni au probleme medicale grave din cauza arsurilor de benzina si numeroaselor ore petrecute pe mare", a anuntat intr-un comunicat Mediterranea.Potrivit ultimelor date de la Inaltul Comisariat ONU pentru refugiati (UNHCR), cresc incercarile de traversare a Marii Mediteranei, cea mai sangeroasa ruta a migratiei din lume.Din ianuarie si pana la sfarsitul lui iulie, tentativele de plecare din Libia au crescut cu 91% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut - reprezentand 14.481 de persoane care au plecat pe mare.