Doua noi mandate de arestare in dosarul exploziei din Beirut

"Judecatorul de instructie, Fadi Sawan, si-a continuat investigatiile (...) si a emis astazi doua mandate de arestare", a precizat aceasta sursa.Potrivit Agentiei nationale a informatiei, este vorba despre Hanna Fares, directorul directiei vamilor din Beirut, si de Nayla al-Hajj, inginera in cadrul unei firme insarcinate cu lucrarile de intretinere in hangarul nr. 12, unde a avut loc explozia.Uriasa deflagratie care a zguduit capitala libaneza, soldandu-se cu 181 de morti si peste 6.500 de raniti, a fost pusa de autoritati pe seama stocarii de sase ani, "fara masuri de siguranta", a 2.750 de tone de nitrat de amoniu intr-un depozit din portul Beirut.Autoritatile ancheteaza asupra cauzelor deflagratiei care a devastat zone intregi din capitala si a lasat circa 300.000 de persoane fara adapost.In total, sase suspecti, din cele 25 de persoane anchetate in acest dosar, au facut obiectul unor mandate de arestare de la 4 august, printre care directorul general al portului, Hassan Koraytem, si directorul general al vamilor, Badri Daher.Autoritatile libaneze, acuzate de multi ca sunt vinovate de producerea dramei prin coruptie si neglijenta, au respins ideea unei anchete internationale, in pofida vocilor care solicita acest lucru in Liban si in strainatate.Anchetatori ai FBI au ajuns totusi in Liban la solicitarea autoritatilor libaneze pentru a ajuta in ancheta. Franta, care are cel putin doi cetateni ucisi in explozie, a deschis propria sa ancheta.