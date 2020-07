Doua rachete au vizat aeroportul din Bagdad, unde sunt stationati soldati americani

Cele doua rachete de tip Katiusa nu au provocat victime sau pagube, se arata intr-un comunicat al armatei.Ca si cele anterioare, aceste atacuri nu au fost revendicate, chiar daca Washingtonul face referiri la miscari pro- Iran de luni intregi.Tensiunile dintre Washington si Teheran, inamici declarati care isi disputa influenta in Irak, au escaladat in ultimele luni si asasinarea la inceputul lunii ianuarie a generalului iranian Qassem Soleimani si a locotenentului sau irakian la Bagdad au provocat un conflict deschis.De atunci, Irakul are un nou guvern, care este considerat mai pro-american, si tirurile de rachete - care au ucis trei americani si un britanic in ultimele luni - au inregistrat o acalmie, inainte de a fi reluate in iunie.Premierul irakian Moustafa al-Kazimi urmeaza sa efectueze in curand o vizita la Washington, care mai are cateva mii de soldati in Irak, in pofida unei decizii de retragere votate de Parlamentul irakian, dar niciodata aplicata de guvern.