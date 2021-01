Doua variante noi de SARS-CoV-2, detectate in SUA. Una dintre ele a devenit varianta dominanta in Ohio in doar cateva saptamani

Una dintre variante a suferit mutatii similare celei britanice, in timp ce a doua este o varianta noua si nemaivazuta de cercetatori si care a devenit dominanta la Columbus, capitala statului Ohio, in doar cateva saptamani.Varianta "din Columbus are baza genetica a cazurilor similare pe care le-am studiat, dar prezinta trei mutatii ce reprezinta o evolutie foarte importanta", a declarat Dan Jones, profesor de patologie la Universitatea Ohio State si care a participat la studiu.Potrivit lui Jones, noua varianta "a sporit transmisibilitatea (coronavirusului) comparativ cu variantele mama" si a subliniat ca masuri precum restrictionarea deplasarilor nu vor fi suficiente pentru a preveni raspandirea.Cele doua variante sunt rezultatul unor mutatii survenite in SUA si nu sunt importate din alte tari din martie cand a inceput secventierea, un efort care s-a accelerat avand in vedere prevalenta acestor tulpini.Studiul, care inca nu a fost revizuit de comunitatea stiintifica, arata ca noul coronavirus trece printr-o perioada de schimbari semnificative in ce priveste componenta sa genetica. Desi este prea devreme pentru a determina cat de contagioase sunt noile tulpini, virusul circula in randul populatiei de mai multe luni si experimenteaza mutatii.Cercetatorii au reamintit ca este, de asemenea, prea curand pentru a sti daca noile variante nu raspund la vaccinurile, care in SUA se administreaza persoanelor din categoriile de risc.Grupul de lucru de la Casa Alba a sugerat la inceputul acestei luni ca ar putea exista "o varianta americana", judecand dupa extinderea infectiilor in tara din ultimele luni. SUA au inregistrat intre 200.000 si 300.000 de infectii zilnice cu COVID-19 si peste 4.000 de decese pe zi.CITESTE SI: