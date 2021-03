Doze de vaccin impotriva COVID-19, de vanzare pe Darknet. La ce pret ajunge o bucata

Obtinerea dozelor e ilegala

"La nivel global, in prezent se desfasoara una dintre cele mai mari si mai complexe campanii de vaccinare din istorie si nu este surprinzator faptul ca infractorii cibernetici si vanzatorii activi pe pietele negre au fost dornici sa profite de pe urma acestui proces. Cercetatorii Kaspersky au examinat 15 piete diferite pe Darknet si au gasit reclame pentru trei vaccinuri majore impotriva COVID: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca si Moderna. S-au gasit, printre altele, vanzatori care faceau publicitate pentru vaccinuri COVID 19 neomologate", a informat compania. Majoritatea anunturilor din partea vanzatorilor provin din Franta , Germania, Marea Britanie si SUA, iar preturile pe doza variaza de la 250 dolari pana la 1.200 dolari, cu un cost mediu de aproximativ 500 dolari. Comunicarea in ceea ce priveste aceste anunturi se face prin intermediul aplicatiilor de mesagerie criptate precum Wickr si Telegram, in timp ce platile sunt solicitate sub forma de criptomonede, in principal Bitcoin."Majoritatea acestor vanzatori de pe pietele negre au efectuat intre 100-500 de tranzactii, indicand ca au finalizat vanzari, dar ramane in continuare neclar ceea ce anume cumpara utilizatorii Darknet. In urma informatiilor disponibile expertilor Kaspersky, este imposibil sa se spuna cate dintre dozele de vaccinuri promovate online sunt doze reale (multe unitati medicale au doze ramase) si cate reclame sunt, de fapt, inselatorii", precizeaza compania.Chiar daca primesc ceva anume prin posta, cel mai probabil ceea ce primesc cumparatorii nu poate fi o doza de vaccin eficienta si valida. Mai important, obtinerea unor astfel de doze este ilegala."Puteti gasi aproape orice pe Darknet, deci nu este surprinzator ca vanzatorii de acolo ar incerca sa valorifice campania de vaccinare. In ultimul an, au existat o serie intreaga de escrocherii care exploateaza subiectul COVID-19 si multe dintre ele au avut succes. In acest moment, oamenii nu numai ca vand doze de vaccin, ci si certificate de vaccinare - documente care va pot ajuta sa calatoriti fara restrictii. Este important ca utilizatorii sa fie precauti cu privire la orice << afacere >> legata de pandemie si, desigur, nu este niciodata o idee buna sa cumparati un vaccin de pe Darknet", spune Dmitry Galov, expert in securitate la Kaspersky.Pentru a fi in siguranta impotriva escrocheriilor legate de pandemia COVID-19, expertii Kaspersky recomanda sa nu cumparam niciodata produse - sau doze de vaccin - de pe Darknet."Daca vedeti o reclama pentru ceva legat de COVID-19, uitati-va cu atentie la adresele URL ale site-urilor pe care le vizitati. Daca o singura litera pare deplasata sau daca .com obisnuit a fost inlocuit cu .com.tk sau ceva de genul acesta, instinctul ar trebui sa va semnalize ca este o incercare de phishing. Nu introduceti niciodata informatii personale pe un astfel de site. Acordati atentie gramaticii si aspectului graphic atat pe site-urile pe care le vizitati, cat si in ceea ce priveste e-mailurile pe care le primiti", spun ei.Kaspersky este o companie globala de securitate cibernetica fondata in 1997. Portofoliul companiei include protectie endpoint de top si mai multe solutii si servicii specializate de securitate, pentru a combate amenintarile digitale tot mai complexe. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 250.000 de companii client.