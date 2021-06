Drona pentru pasageri, proiect in premiera mondiala. Care sunt rutele pe care va merge aeronava SF VIDEO

Aeronava va fi capabila sa transporte 40 de persoane, iar prima ruta ar putea fi Manhattan - Hamptons, iar ulterior se va extinde si intre San Francisco - Los Angeles si Paris - Londra, incepand cu anul 2024, potrivit Daily Mail In timp ce Uber Elevate planifica sa construiasca un serviciu de taxi aerian, pentru patru persoane, compania Kelekona vrea sa dezvolte o drona "autobuz", pentru prima data in lume.Aeronava este proiectata sa decoleze vertical, fiind un vehicul electric, care va efectua curse de pasageri intre marile orase de pe glob. Fondatorul companiei, Braeden Kelekona a afirmat ca principalul competitor al viitoarei drone va fi transportul public, precum trenurile sau autobuzele."Avem un spatiu aerian la New York. Nu a avut niciodata sens pentru noi sa cream o aeronava mica, care sa poata transporta pana la sase persoane, ci mult mai multe, pana la 40", a declarat Kelekona.Prototipul dronei seamana mai degraba cu o farfurie zburatoare decat cu o aeronava clasica. Este proiectat pentru a efectua toate felurile de zboruri: decolare verticala, zbor si aterizare orizontala.Drona va fi echipata cu o baterie electrica, similara cu a celor folosite de masinile Tesla , modelele S si 3. In afara transportului de pasageri, noul vehicul va putea fi utilizat si pentru transportul militarilor in teatrele de operatiuni de razboi