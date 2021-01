VIDEO Ducesa de York va publica primul sau roman de fictiune

Intitulata ''Her Heart for a Compass'', cartea este inspirata din viata unei matusi indepartate, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.Ducesa de York a mai scris literatura pentru copii, nonfictiune despre regina Victoria si un volum de memorii.''Sunt mandra ca pot aduce propriul brand de fictiune istorica pe piata editoriala'', a spus ducesa.''Totul a inceput odata cu studierea istoricului familiei mele. Cercetand mai multe despre istoria familiei Montagu-Douglas Scott, am descoperit-o pentru prima data pe Lady Margaret, care m-a fascinat intrucat avem un prenume in comun'', a adaugat ea.''Desi parintii acesteia, ducele si ducesa de Buccleuch, erau prieteni apropiati cu regina Victoria si printul Albert, nu am reusit sa descopar mai multe informatii despre anii de tinerete ai tizei mele si asa a aparut ideea care a dus la nasterea 'Her Heart for a Compass''', a mai spus ducesa de York.Desi povestea include si persoane sau evenimente din viata reala, ducesa a precizat ca si-a lasat ''imaginatia sa zboare''.''Am o pasiune mai veche pentru cercetarea istorica si pentru a spune povesti cu protagoniste puternice in film si televiziune'', a adaugat aceasta.Ducesei de York ii apartine ideea filmului ''Young Victoria'' (2009), cu Emily Blunt, avand la baza un scenariu semnat de Julian Fellowes.A fost totodata producatoarea filmului, iar fiica ei, printesa Beatrice, a jucat un rol episodic. Ducesa a colaborat si la realizarea unui documentar despre printesa Louise de Saxe-Gotha-Altenburg, mama printului Albert.''Her Heart for a Compass'' a fost scrisa in colaborare cu una dintre cele mai cunoscute romanciere ale editurii Mills & Boon, Marguerite Kaye, care a semnat peste 50 de romane avand drept fundal diferite perioade istorice.Romanul ducesei este o saga care povesteste evenimente de la curtea reginei Victoria si de la case artistocratice din Scotia si Irlanda, ajungand pana in mahalale din Londra si agitatia New Yorkului din anii 1870.Potrivit prezentarii facute de editura Mills & Boon, romanul este ''calatoria fascinanta a unei femei, nascuta intr-o familie aristocratica, care doreste sa sparga tiparele, sa-si urmeze inima si sa-si descopere motivul de a trai si care, intre timp, se indragosteste''.