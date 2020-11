Dupa o luna de carantina, Franta anunta un program de relaxare a restrictiilor. Macron va prezenta cele trei etape ale ridicarii masurilor

Presedintele Emmanuel Macron va tine un discurs marti, 24 noiembrie, despre situatia la nivel national cu privire la gestionarea crizei de sanatate. Este posibila o relaxare partiala a restrictiilor intrate in vigoare pe 30 octombrie."Emmanuel Macron va oferi perspective peste cateva saptamani, in special cu privire la modul in care ne ajustam strategia. Ceea ce este in joc este adaptarea regulilor de carantina pe masura ce situatia de sanatate se imbunatateste, evitand in acelasi timp o noua aparitie a epidemiei", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, pentru Le Journal Du Dimanche, citat de Digi24. Conform lui Attal, primul pas s-ar putea intampla pe 1 decembrie, cel de-al doilea inaintea sarbatorilor de sfarsit de ani, iar ultimul incepand din ianuarie 2021. A doua carantina nationala, care a inceput pe 30 octombrie, va dura cel putin o luna, printre masuri numarandu-se inchiderea anumitor magazine, a restaurantelor si barurilor, a anuntat Macron.Conform celor mai recente date, Franta este pe punctul de a limita cresterea infectiilor cu noul coronavirus, iar guvernul primeste constant presiuni din partea magazinelor si companiilor pentru ca restrictiile sa fie relaxate pentru cumparaturile din preajma Craciunului."Ne-am angajat sa le permitem comerciantilor sa redeschida in jurul datei de 1 decembrie daca situatia de sanatate s-a imbunatatit, ceea ce pare sa fie cazul", a mai explicat Attal. Joi, ministrul Sanatatii, Olivier Veran, declara ca Franta va triumfa impotriva coronavirusului, insa, in timp. Sambata, aici au fost inregistrate 17.881 de noi infectari cu coronavirus, in scadere fata de vineri (22.882). De asemenea, si numarul persoanelor internate in spital a scazut, fiind a cincea zi consecutiva de scadere.