Dupa o petrecere la Casa Alba, un ministru si un activist republican din SUA s-au infectat cu coronavirus

Carson, neurochirurg pensionat, in varsta de 69 de ani, nu a fost spitalizat. El "este intr-o stare de spirit buna si se simte norocos sa aiba acces la terapii eficiente, care ajuta si accelereaza evident vindecarea" a comunicat prin e-mail Coalter Baker, adjunct al sefului de personal al Departamentului pentru Locuinte si Dezvoltare Urbana.Un alt caz recent de coronavirus este David Bossie, activist politic conservator in varsta de 55 de ani. O sursa Reuters sustine ca infectarea nu ii mai permite acestuia sa participe la procesul de luare a deciziilor privind eforturile de contestare a alegerilor, deoarece nu va mai putea fi prezent fizic la sediul campaniei presedintelui Donald Trump sau in Biroul Oval al Casei Albe.Bossie si Carson au in comun nerespectarea recomandarilor de sanatate publica pentru combaterea epidemiei de COVID-19, cum ar fi portul mastii si pastrarea distantei, cu ocazia unei petreceri la Casa Alba in seara alegerilor, marti 3 noiembrie. La eveniment au mai participat secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, secretarul Departamentului Sanatatii, Alex Azar, si alti membri de rang inalt ai cabinetului de la Washington Vinerea trecuta, Bossie fusese desemnat ca unul din coordonatorii contestatiilor judiciare impotriva victoriei la alegerile prezidentiale a democratului Joe Biden . Cu o zi inainte, activistul republican, sef al grupului politic conservator Citizens United (Cetatenii Uniti) si adjunct al managerului campaniei lui Trump din 2016, aparuse la o conferinta de presa la Phoenix , in statul Arizona, unde criticase numaratorile voturilor.Trump a fost si el infectat cu coronavirus la inceputul lui octombrie, cand a fost si spitalizat din acest motiv. Au mai fost testati pozitiv sotia si unul din fiii lui, precum si mai multi membri ai personalului presedintiei SUA. Saptamana trecuta, potrivit unei surse a agentiei Reuters, a fost diagnosticat cu COVID-19 chiar seful de personal al Casei Albe, Mark Meadows, cunoscut pentru participarea frecventa fara masca la evenimente publice. O alta sursa afirma ca testele lui Mnuchin sunt in continuare negative.Un purtator de cuvant al presedintiei a refuzat orice comentariu privind problemele de sanatate ale personalului administratiei.