La ce se rezuma libertatea presei in Ungaria? Marturia lui Szabolcs Dull, redactorul-sef concediat de la Index.hu, fapt care a dus la un val de demisii

Redactorul-sef al portalului online Index, Szabolcs Dull, a fost concediat la mijlocul lunii iulie, ca urmare a publicarii unui articol in care avertiza cu privire la cresterea influentei unor antreprenori apropiati de guvernul ungar asupra redactiei Index.Astfel ca, la sfarsitul saptamanii trecute, peste 80 de angajati ai Index au demisionat, printre care redactoarea-sefa adjuncta Veronika Munk si mai multi redactori care erau in functii de conducere.Szabolcs Dull, redactorul-sef demis al Index, cel mai citit portal online din Ungaria, a acordat un interviu DW in care a vorbit despre dedesupturile concedierii sale si despre campania de denigrare impotriva sa Dull a declarat printre altele ca "Forma in care am fost concediat a fost in orice caz o surpriza, fiindca directorul Fundatiei Index, seful meu, Laszlo Bodolai, m-a invitat intr-un loc in afara redactiei, pentru a discuta, dupa cum mi-a spus, despre o chestiune de afaceri. Cand am ajuns acolo, mi-a inmanat fulgerator actul de demitere. Nu a fost o surpriza procesul care a culminat cu demiterea, fiindca in ultimele saptamani existasera destule frictiuni fiindca am luat public apararea independentei redactiei, care era supusa atacurilor".Fostul redactor-sef a mai precizat in interviu ca "in ultimii ani si-au facut aparitia oligarhi, oameni de afaceri apropiati ai guvernului, care au cumparat actiuni la Indamedia, firma de publicitate a Index. De aceea redactia era nelinistita. De aceea, in urma cu mai bine de doi ani am pus doua conditii foarte clare: independenta redactiei privind continutul editorial trebuie mentinuta. A doua: nu este permisa imixtiunea din afara in componenta redactiei. Saptamanile trecute au existat incercari de incalcare a celei de-a doua conditii. A fost asa-numitul plan de externalizare, potrivit caruia urma ca majoritatea redactiei sa fie impartita pe diverse firme externe. Aceasta ar fi insemnat sfarsitul nostru.".In ceea ce priveste planurile fostului redactor sef, acesta a precizat faptul ca are o interdictie contractuala de a mai lucra in mass media vreme de sase luni. "Acum imi completez studiile de drept. Dar sper foarte mult ca fostii mei colegi vor tine in picioare valorile pe care le-am reprezentat la Index intr-un alt proiect jurnalistic", a mai spus acesta.Cat priveste daca mai exista libertatea presei in Ungaria, Szabolcs Dull a mai spus ca "este o intrebare la care nu se poate raspunde usor prin da sau nu. Eu spun mereu ca trebuie sa ne inchipuim libertatea presei ca o camera in care tavanul urca si coboara. Daca tavanul coboara unii oameni nu mai pot sta in picioare. Acum, tavanul a coborat".