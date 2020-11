Alegeri SUA 2020. Echipa de campanie a lui Donald Trump a dat in judecata statul Arizona pentru voturi anulate incorect

Plangerea, depusa la Curtea Superioara a comitatului Maricopa, a invocat faptul ca personalul biroului electoral din sectiile de votare le-a cerut unor alegatori sa apese un buton dupa ce aparatul de vot a detectat un "vot in plus".Echipa de campanie a lui Donald Trump sustine ca aceasta decizie nu a tinut cont de preferintele votantilor si afirma ca in ziua alegerilor au fost folosite aparate noi de vot.Avocatii taberei republicane sugereaza ca aceste voturi s-ar putea dovedi "hotaratoare" in stabilirea rezultatului final al alegerilor in acest stat.Departamentul electoral din comitatul Maricopa si un purtator de cuvant al candidatului dat invingator, democratul Joe Biden , nu au raspuns deocamdata solicitarilor de comentarii.