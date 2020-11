Echipa de campanie a lui Donald Trump a facut recurs in statul Pennsylvania cu scopul de a impiedica certificarea victoriei lui Joe Biden

Echipa de campanie a lui Trump si doi alegatori acuza in aceasta plangere, depusa luni, sistemul de vot prin corespondenta din Pennsylvania de "lipsa de transparenta si verificabilitate", spre deosebire de votul in persoana.Oficialii electorali din acest stat sunt acuzati de incalcarea Constitutiei Statelor Unite prin crearea unui "sistem ilegal" care prevede o supervizare mai importanta in privinta votului in persoana decat a votului prin corespondenta.Donald Trump - care a incercat cu regularitate in ultimele luni sa discrediteze intergritatea alegerilor prezidentiale americane, denuntand fara probe fraude - a amenintat ca va purta pana la sfarsit o batalie judiciara, cu speranta de a inversa rezultatele in statele care i-au permis rivalului sau, presedintele-ales Joe Biden, sa obtina victoria in alegerile de la 3 noiembrie.Echipa de campanie a lui Trump si republicani si-au multiplicat recursurile in justitie dupa ziua alegerilor ("Election Day") vizand presupuse nereguli electorale.In Georgia si Michigan, judecatori au respins deja plangerile.Secretarul american al Justitiei William Barr a autorizat luni procurorii federali sa ancheteze cu privire la "acuzatii substantiale de nereguli la vot si inregistrarea voturilor".Barr le cere procurorilor, in aceasta scrisoare - pe care Reuters scrie ca a consultat-o si care constituie prima comunicare a secretarului dupa alegeri - sa nu ancheteze plangeri "fanteziste".Liderul majoritatii republicane in Senat Mitch McConnell a apreciat luni ca presedintele in exercitiu are dreptul sa faca demersuri cu privire la posibile "nereguli" electorale.Joe Biden a obtinut, au anuntat sambata posturile americane de televiziune, o victorie in Pennsylvania, care i-a permis sa depaseasca pragul de 270 de voturi in Colegiul Electoral, necesar pentru a fi numit presedintele Statelor Unite.